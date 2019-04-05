Mavi Balina'dan toplu intiharı bir telefon önledi

Mavi Balina isimli oyundan etkilenerek hayatına son veren Sevda E.'nin diğer kurban olan diğer arkadaşlarından G.A'nın ihbarıyla 3 arkadaşı kurtarıldı. G.A., polise verdiği ifadede, kendisi ve 6 arkadaşının oyunun etkisi altında kaldığını söyledi.

Sevda E. gözyaşları arasında toprağa verilirken, kurtarılan kızlar da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk İzleme Merkezine teslim edildi. Çocukların psikolojik tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili araştırmayı sürdüren polis, G.A.'nın ifadesine başvurdu. G.A. ifadesinde, 6 kız arkadaşıyla birlikte oynadıkları 'Mavi Balina' adlı oyunun etkisi altında kaldıkların belirtti.