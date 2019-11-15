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MasterChef Türkiye 14 Kasım kim elendi?
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

MasterChef Türkiye 14 Kasım kim elendi?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. MasterChef Türkiye 14 Kasım 2019 kim elendi?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. MasterChef Türkiye 14 Kasım 2019 kim elendi?

MasterChef Türkiye'nin 48. bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Müthiş bir rekabetin yaşandığı yarışmaya veda eden isim Mustafa oldu. Yarışmadan elenen Mustafa, MasterChef jürilerine çıkıştı ve olay sözler söyledi. Mustafa, "Alicanın tabağı benim tabağımdan iyi değildi. Üzgünüm. Gerçekten üzgünüm. Keşke tabak yapamasaydım da gitseydim." dedi.

MASTERCHEF'E VEDA EDEN İSİM MUSTAFA OLDU

MasterChef'in 14 Kasım Perşembe günü yayınlanan bölümünde yarışmacılardan Ekin, Mustafa, Alican ve Yasin eleme potasında yarıştılar. Somer Şef yarışmacılara hangi yemeğin yapılacağını açıkladı. Menüde Dil Balığı vardı. En iyi tabağı yapan isim Ekin oldu ve eleme potasından çıktı. Eleme potasından ikinci çıkan isim ise Yasin oldu. Yasin, şeflerin kararını duyunca gözyaşlarına boğuldu. Finale Mustafa ve Alican kaldı. Yarışmacılar arasından Mustafa elenen isim oldu. Mustafa MasterChef'e veda etti.

ŞEFLERE SİTEM ETTİ

Yarışmadan elenen Mustafa, şeflere sitem etti. Mustafa, "Beklemiyordum. Alicanın tabağı benim tabağımdan iyi değildi. Üzgünüm. Gerçekten üzgünüm. Keşke tabak yapamasaydım da gitseydim. Ama burada Alican'ın tabağı hiçbir şekilde benim tabağımın önüne geçemezdi. Ben buna adım gibi eminim. Yeri geldi görsellik dediniz, yeri geldi lezzet dediniz. Burada görselliğe önem vermiyorsanız niye o zaman benden görsel bir şey istediniz. Ben bunu söylüyorum sadece. Keşke buraya başvuru yapmasaydım" sözleri ile şeflere sert çıkışta bulundu.

"ADALET BU GECE Mİ BİTTİ?"

Mehmet Şef Mustafa'ya, "Bugüne kadar o giden yarışmacılar gitti. Sen buraya gelene kadar adalet vardı. Bu gece bitti mi?" cevabını verdi. Bu sözlerin ardından Mustafa stüdyoyu terk etti.


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