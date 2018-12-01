MasterChef'ten kovulan Murat, canlı yayında kendini doğradı

MasterChef Murat Öztürk, canlı yayında kendini doğradı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de fenomen haline gelen yarışmacı Murat Öztürk, kovulduktan sonra kendini kaybetti. Geçtiğimiz günlerde gözaltına alındığını iddia eden Murat, şimdi de canlı yayında kendini doğradı.

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Murat Öztürk, eline aldığı mevye bıçağıyla parmağını ve bileğini kesti. Bir yandan kendini kesen Murat, diğer yandan takipçileriyle sohbet etti. Görüntüler, sosyal medyada tartışma yarattı.

CANLI YAYINDA KENDİNİ DOĞRADI

Her yaptığı gündem olan MasterChef'in eski yarışmacısı Murat Özdemir, önceki gün sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Hayranlarıyla sohbet eden Özdemir, bir anda yanında olan meyve bıçağıyla bileğini ve parmaklarını kesti.

ÖNCE GÖZALTINA ALINDI ŞİMDİ DE KENDİNİ DOĞRADI

Özdemir'in canlı yayınını izleyen hayranları vazgeçirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Murat Özdemir daha öncede uygunsuz davranışlarından dolayı 2 kez gözaltına alınmıştı.