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Masterchef'te finale kimler kaldı
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Masterchef'te finale kimler kaldı

Masterchef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde finale kalan dört isim belli oldu.

Masterchef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde finale kalan dört isim belli oldu.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Fenomen yarışmacı Batuhan'ın elendiği yarışmanın son bölümüne Acun Ilıcalı'nın verdiği ödül damga vurdu.

TV8'in patronu Acun Ilıcalı O Ses ekibiyle birlikte Masterchefe katıldı. Hayatı boyunca sadece bir kez annesine çay yaptığını söyleyen Acun Ilıcalı, şefleri hayretler içinde bıraktı. Yere dökülenleri süpürme görevi verilen Acun Ilıcalı, yemek yarışında da tatlıyı üstlendi. Masterchef'te Beyaz, Acun Ilıcalı, Murat Boz ve Saadet'ten oluşan ünlüler takımı yemek olarak kuşkonmaz çorbası, rizotto, salata, çökertme ve krep tatlısı yaptı. Rakipleri olan Masterchef adayları ise tek elleri ile onlara karşı mücadele etti. Yarışın sonunda kazanan yarışmacılar oldu. Acun Ilıcalı 5 yarışmacıyı ödül olarak Survivor'a konuk edeceğini açıkladı.

MasterChef'in dün akşam yayınlanan bölümünde bir de eleme heyecanı yaşandı. Masterchef'te adayların yaptığı perde pilavı için şefler iki kez tadım yaptı. Kimi eleyeceklerini belirlemek için ince eleyip sık dokuyan şefler, ilk olarak finale kalan ismi açıkladı. Potadan perde pilavını en iyi yaparak çıkmayı başaran kişi Ekin oldu. Finale günler kala yarışmaya veda eden isim ise Batuhan oldu.


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