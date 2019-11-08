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MasterChef Cemre elendi mi?
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

MasterChef Cemre elendi mi?

MasterChef yarışmasında büyük bir kriz yaşanıyor. MasterChef yarışmacılarından Cemre'nin diskalifiye edildiği iddia edildi.

MasterChef yarışmasında büyük bir kriz yaşanıyor. MasterChef yarışmacılarından Cemre'nin diskalifiye edildiği iddia edildi.

MasterChef Türkiye, dün akşam eleme bölümüyle ekranlara geldi. Eleme potasına giren dört isimden Eda yarışmaya veda eden isim oldu. Ekranlara gelen son bölümün bitimiyle MasterChef'in favori yarışmacılarından olan Cemre Uyanık, sosyal medya hesabından yarışmayla ilgili tüm paylaşımlarını silip Amerika'dan video paylaştı. Cemre, MasterChef'in Instagram hesabını da takipten çıkardı.

YARIŞMADAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Cemre'nin bu hamlesinin ardında MasterChef Türkiye Instagram hesabından Cemre'yi takibi bıraktı. Tüm bu gelişmelerden sonra Cemre'nin yarışmadan diskalifiye olduğu konuşulmaya başladı. Çekimlerinin iki hafta önceden yapıldığı programda, Cemre'nin önümüzdeki bölümlerde olup olmayacağı ise merak konusu oldu.

Kaptanlık oyunu mücadelesinde yarışmacılardan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sevilen lezzeti çiğköfte yapmaları istendi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışmada en iyi çiğ köfteyi yaparak mavi takımın kaptanı Cemre olmuştu.


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