Masa başı çalışma geçmeyen omuz ağrılarını tetikliyor

Uzmanlar özellikle çalışırken omuz bölgesindeki yanlış duruşların uzun dönemde kaslarda yırtılmaya sebebiyet verdiğini belirtirken, bilgisayar başında çalışan insanların sayısı attıkça eskiden 50'li yaşlarda gözlemlenen omuz bölgesi kas yırtıklarının artık 30-40 yaş aralığında gözlemlendiğini vurguluyor.

Uzun saatler boyunca masa başında çalışan veya bilgisayar karşısında zaman geçiren kişilerin daha çok omuz ağrılarıyla karşılaştığını ifade eden uzmanlar, söz konusu ağrıların çoğunlukla fibromiyalji veya miyofasyal ağrı gibi teşhislerle tedavi edilmeye çalışıldığını paylaşıyor.

Yaşam kalitesini oldukça düşüren bu inatçı omuz ağrılarının son dönemde daha fazla dikkat çekmeye başladığı üzerinde duran uzmanlar, söz konusu ağrıların temelinde duruş bozukluklarının yattığını hatırlatıyor.

Uzun süre öne eğik durulduğunda veya kol ileriye doğru uzatılarak çalışıldığında kürek kemiği öne doğru daha fazla açılandığını savunan uzmanlar, bu durum da kürek kemiğini çevreleyen bazı kasların çok bazılarının ise az çalışmasına neden olduğunu paylaşıyor.

Sağlıklı bir omuz hareketi için bu kasların uyumlu çalışması gerektiğini işaret eden uzmanlar, uyum bozulduğunda omuz eklemi biyomekaniği olumsuz etkilendiğini ve çevreleyen kaslarda ağrıya neden olduğunu kaydediyor.

Kürek kemiğinin uzun saatler boyu eğik konumda kalmasının, bu kemiğe yakın komşuluk gösteren sinirlerde de devamlı gerilmeye ve omuz arkasında kronik ağrıya neden olabildiğini vurgulayan uzmanlar, bu durumun omuza hareket veren kaslarda uzun dönemde yırtığa yol açabildiğinin altını çiziyor.