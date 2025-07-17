Yalova’da Marmara Denizi’ne atık su boşalttığı belirlenen tersaneye 3 milyon 739 bin TL idari para cezası kesildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, olayla ilgili denetimlerin ardından cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Atık su Sahil Güvenlik tarafından tespit edildi

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yalova’daki Beşiktaş Tersanesi'nden denize yasa dışı şekilde atık su deşarj edildiğini belirledi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen çevre denetim ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Koruma bölgesine zarar verildiği belirlendi

Yapılan analizlerde, atık suyun Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kirliliğe yol açtığı tespit edildi. Bu nedenle tersaneye, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 3 milyon 739 bin lira para cezası uygulandı.

Bakanlık denetimleri sıkılaştırıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'nin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında çevresel denetimlerin artırılarak süreceğini duyurdu. Yetkililer, çevreyi kirleten hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini vurguladı.