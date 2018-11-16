Market poşetleri artık beleş değil! parası vatandaştan çıkacak

Çarşı pazar'da aldığımız mal ve ürünleri koyduğumuz ve parasız olarak verilen naylon poşetler yılbaşından sonra parayla satılacak. Tüketiciye en az 25 kuruştan satılması planlanan poşetleri bedavaya veren esnafa metrekare başına 10 TL ceza kesilecek.

ÇEVRE KOMİSYONUNDA KABUL EDİLDİ

AKP'li Milletvekillerinin hazırladığı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair kanun Teklifi, TBMM Çevre Komisyonunda kabul edildi.

KİRLİLİĞİN AZALACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Komisyona getirilen çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için plastik poşet, plasik ambalaj kullanımının azaltılması, depozito uygulaması, kirliliğin önlenmesine yönelik teminat alınması gibi mekanizmalar kullanılacak.

YAKIT EMİSYONLARINA SIKI DENETİM

Çevre kirliliğinin azaltılmasına yönelik alınacak tedbirlerin başında poşet kullanımının artık ücretlendirmesi geliyor. Araçlardaki çevre kirliliğine yol açan yakıtların denetimi ise yılbaşından sonra daha etkili tedbirlerle destekleneceği bildirildi.