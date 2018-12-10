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Market alışverişinde aldığınız poşet artık ücretli
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Ekonomi - - Editör:

Market alışverişinde aldığınız poşet artık ücretli

Çevreyi korumaya yönelik yapılan çalışma sonunda artık market alışverişlerinde kasada aldığınız her bir poşet ücretli olarak yansıyacak. Resmi gazetede yayımlanan bu kanuna uymayan poşetleri ücretsiz verenler para cezasına çarptırılacak...

Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine  yönelik düzenlemelerin yer aldığı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre, çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve  giderilmesi için plastik poşet, plastik ambalaj kullanımının azaltılması,  depozito uygulaması, kirliliğin önlenmesine yönelik teminat alınması gibi  mekanizmalar kullanılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla  belirleyeceği ambalajlar için depozito uygulamasını 1 Ocak 2021 tarihinden  itibaren zorunlu tutacak. Depozito kapsamındaki ambalajlı ürünlerin satış noktaları depozito  uygulaması toplama sistemine katılım sağlayacak.

Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre  kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya  veya tüketiciye ücret karşılığı verilecek.

Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Çevre ve  Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulacak komisyon aracılığıyla belirlenecek  ve her yıl için güncellenecek. Geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı  tutarının yüzde 20 fazlası idari para cezası uygulanacak.

Depozito uygulanmadan yıllık piyasaya sürülen ambalaj için piyasaya  sürenlere ton başına 100 lira, plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen  satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10  lira idari para cezası verilecek.

 


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