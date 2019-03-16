Marcelo Beşiktaş'ı istiyor

Lyon'un Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin faturası Marcelo'ya kesilirken siyah beyazlı taraftarlar kendisinin bir an önce Beşiktaş'a gelmesini istedi.

Lyon'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya elenmesinin faturası, eski Beşiktaşlı oyuncu Marcelo'ya kaldı. İlk maçta Katalan deviyle 1-1 berabere kalan Fransız temsilcisi, Camp Nou'da rakibine 5-1 kaybederek elendi.

Beşiktaş Devrede

2017 yazında 7 milyon euro bonservis bedeliyle Lyon'a satılan 31 yaşındaki stoper için Beşiktaş'ın sezon sonunda yeniden devreye gireceği ifade edildi. Eşi de kendisi gibi Beşiktaş'ı bir türlü unutamayan Marcelo için kiralama teklifi de yapılması gündeme geldi.