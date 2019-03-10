Mansur Yavaş'tan yüz proje

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyetin yüzüncü yılına yüz proje hazırladıklarını belirtti.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Bizim için öncelik vatandaşlarımızdır. İnsanların mutlu olması ve öncelikle de karınlarının doyması gerekiyor. Bu nedenle önceliğimiz ekonomi alanındaki yeniliklerdir." dedi.

Projelerimiz Hazır

Partisinin Eryaman'daki toplantısında konuşan Yavaş, Ankaralıların parasını "çılgın projelere" harcamayacaklarını söyledi. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin Kayseri'de vaat ettiği çılgın projeleri arasında yer alan projeleri hala bitirmediğine dikkat çekerek sadece bir yalandan ibaret olduğunu dile getirdi.