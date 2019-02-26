Mansur Yavaş'tan iddialara sert cevap

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, hakkında çıkan terör örgütü iddialarına sert yanıtlar verdi. Millet İttifakı tarafından desteklenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Nene Hatun Mahallesi'nde seçim çalışmalarına kaldığı yerden devam etti.

Seçim koordinasyon merkezinin açılışında eşi Nursen Yavaş ve İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Köylüoğlu da kendisine eşlik ederken Mansur Yavaş gündemi değerlendirmeyi de ihmal etmedi.

Ağzımı Açtırmasınlar

Mansur Yavaş, "Benim kökümün nereden geldiğini zaten herkes çok iyi biliyor. Neyimden korkacağım ki. PKK'lı benim bulunduğum belediyenin önünden bir kez bile geçemez. Bunu güzel örneklerle sunabilirim. Oslo'yu, Habur'u daha kimseler unutmadı. Kalkıp bir belediye başkanı için böyle iftira atarak kendilerini karalamasınlar. İftira çok büyük bir günahtır. Bu gibi şeylere mahal verenlere hakkımı hiçbir zaman helal etmeyeceğim." dedi.