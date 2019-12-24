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Mansur Yavaş'tan dava
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Mansur Yavaş'tan dava

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın eski ABB Başkanı Melih Gökçek hakkında FETÖ'ye yardım iddiasıyla dava açacağı öğrenildi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın eski ABB Başkanı Melih Gökçek hakkında FETÖ'ye yardım iddiasıyla dava açacağı öğrenildi.

Mansur Yavaş Melih Gökçek hakkında görevi kötüye kullanmak, terörizmin finansmanı kanununa muhalefet, FETÖ'ye yardım iddiasıyla dava açacak. Davanın bugün ya da yarın açılacağı gelen bilgiler arasında.

Sinan Aygün'ün Mansur Yavaş hakkındaki iddialarını takip ederken tartışma boyut değiştiriyor. Haber Global Ankara Temsilcisi Faruk Demirel'in haberine göre Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek hakkında görevi kötüye kullanmak, terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet, terör örgütüne bilerek yardım etmek suçlamasıyla FETÖ'ye yardım etmek suçlamalarıyla suç duyurusunda bulunacak. Yavaş, 150 eski büyükşehir belediye meclis üyesi hakkında da ayrı ayrı suç duyurusunda bulunacak.

Bu suç duyurularında FETÖ'ye bilerek, isteyerek, rant sağlandığı iddiaları olacak. Melih Gökçek ile ilgili iddia da aynı şekilde olacak. Hatta buna dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Mart 2017'de kameralar karşısında ifade ettiği "Ankara'yı parsel parsel sattılar, terör örgütünün kucağına oturdular" şeklinde Melih Gökçek'e yönelik ifadeleri de dava dilekçesinde yer alacak.


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