Mansur Yavaş'tan Ankaralılara müjde

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde çılgın projeler konusunda açıklamalar yaptı.

Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik çalışmalar kapsamında Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelerek durum değerlendirmesinde bulundu. Yavaş'a, eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Servet Sazak da katıldı.

Ankara'da Bazı Sorunlar Var

Mansur Yavaş, "Bu aday olduğum zaman Ankara'nın sorunlarını sordum. Bana çok değişik şeyler söylediler. Ulaşım, trafik, su gibi sorunların olduğunun kanaatine vardım. Fuar alanını ben olsaydım şu ana kadar mutlaka bitirirdim. Bunun yanında turizm ile ilgili projelerimiz de olacak." dedi.