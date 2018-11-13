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Mansur Yavaş İttifak'ın ortak adayı mı?
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Mansur Yavaş İttifak'ın ortak adayı mı?

Yerel seçimler konusunda akşam saatlerinde önemli bir toplantı gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Merkezini ziyaret ederek bir süre görüştü. İYİ Parti ve CHP'nin ittifak konusuna olumlu baktıkları ve Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi aday adayı olması konusunda ortak karar aldıkları bilgisine ulaşıldı.

Yerel seçimler konusunda akşam saatlerinde önemli bir toplantı gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Merkezini ziyaret ederek bir süre görüştü. İYİ Parti ve CHP'nin ittifak konusuna olumlu baktıkları ve Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi aday adayı olması konusunda ortak karar aldıkları bilgisine ulaşıldı.

SÜRPRİZ ZİYARET

Akşam saatlerinde gerçekleşen sürpriz ziyarette CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluna, genel başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan refakat etti.

İYİ PARTİ KAPILARINI AÇTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yanında ise parti genel sekreteri ve milletvekili Cihan Paçacı, ve genel başkan yardımcılarından Koray Aydın ve Musavat Dervişoğlu bulundu. İki heyet arasında yapılan sürpriz gelişme yaklaşık kırk dakika sürdü.

ANKARA'DA MANSUR YAVAŞ FORMÜLÜ

CHP ve İYİ Parti arasında yapılan kritik görüşmenin ana konusunu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur yavaş oluşturdu. Başta Ankara olmak üzere İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Adana Büyükşehir Belediye başkanlıkları konusunda görüş alışverişi yapıldığı kaydedildi.


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