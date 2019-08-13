Mansur Yavaş'dan öğrencilere yüzde 50 su indirimi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da üniversite okuyan ve ailesi ile birlikte yaşmayan öğrenciler için yüzde 50 su indirimi yapılacağını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da okuyan öğrencilere su müjdesinde bulundu. Sosyal medyadan açıklama yapan Yavaş, ailesiyle yaşamayan öğrencilere yüzde 50 su indirimi yapılacağını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi ağustos ayı toplantısında oy birliğiyle aldığı kararla, Ankara'da yaşayan yaşlılar ve kamu çalışanlarının kullandığı serbest ve indirimli 'Ankarakartlar' için 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren bir yıl boyunca geçerli olacak yeni tarifeleri belirledi.

Bu kararları da kamuoyuyla paylaştı. Aylık fiyat tarifelerine göre, Yaşlı Serbest Kartı (61-65 Yaş Arası) 120, TÜİK Kartı 85, PTT Kartı 85, KAMU Kartı 85, Öğretmen Pasosu da 70 TL olarak belirlendi.

Bu karar sonrası ise Mansur Yavaş, Ankara'da okuyan öğrencilere de su müjdesinde bulundu. Sosyal medyadan açıklama yapan Yavaş, ailesiyle yaşamayan öğrencilere yüzde 50 su indirimi yapılacağını duyurdu. Yavaş açıklamasında, "Ankara'daki öğrencilerimiz eğer ailesiyle yaşamıyor ve bir işte çalışmıyorlarsa ASKİ'ye öğrenci belgelerini sunarak, suyu %50 indirimli olarak kullanabiliyor. Söz verdiğimiz ve Ankaralı hemşehrilerimizin yüzünü güldürecek projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.