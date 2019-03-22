Mansur Yavaş: Ankara'da hayat durur

Millet ittifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Erdoğan'ın eleştirilerine sert yanıtlar verdi.

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş hakkındaki soruları yanıtladı.

ANKARA'DA HAYAT DURUR

Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelttiği eleştiriler konusunda, "Hakkımda bu kadar ağır ve ön yargılı konuşmasına rağmen seçim sonrasında bunlar tamamen unutulup gidecek. Ben o konuda bir zorluk çıkacağına asla inanmıyorum. Ankara'da hayat durduysa, Türkiye'de de durma noktasına gelir. Biz bu işin takipçisi olacağız." dedi.