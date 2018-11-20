Mansur Yavaş: Aday olursam kesin kazanırım

Muhalefet partilerinden CHP ve İYİ Parti'nin Ankara'da ortak adayı olması beklenen Mansur Yavaş, seçimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ankara için göreve hazır olduğu mesajını veren Mansur Yavaş, "Adaylık için başvurum olmadı ama olursam kesin kazanırım." diyerek oldukça iddialı konuştu.

Son yerel seçimlerde CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mansur Yavaş, ufak bir farkla koltuğu Melih Gökçek'e kaptırmıştı. Mart ayında yapılacak olan seçimlerde adı yeniden gündeme gelen tecrübeli siyasetçinin İYİ Parti ve CHP'nin ortak adayı olması bekleniyor. Mansur Yavaş, Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuştu.

"ANKARA, KENT OLMAKTAN ÇIKARILDI"

Adaylık konusunda hiçbir partiye başvuru yapmadığının altını çizen Yavaş, Ankaralılar'ın kendisiyle ilgili büyük beklentilerinin farkında olduğunu belirterek, bunu fark eden partilerin kendisiyle irtibata geçildiğini söyledi. "Konu Ankara olunca son seçimlerden dolayı akla direkt ben geldim." diyen terübeli siyasetçi, "AKP anketlerinde de adım ortaya çıkmaya başladı. Yaptığım bir açıklamada, ‘Ankara 23 yıldır tahrip edilmiştir. Bunun için partilerin bir araya gelip uzlaşmayla Ankara'nın yönetilmesini istemeleri gerekir. Çünkü, başkentimiz Ankara, başkent olmaktan çıkarıldı, kent olmaktan da çıkarıldı. Buna karşı itiraz eden kesimlerin iyi bir yönetim için bir araya gelmesi gerekir' dedim" dedi.

"BELEDİYE BAŞKANI ROZETİNİ ÇIKARMALI"

Mansur Yavaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konu Mansur Yavaş değil, ortak noktamız Ankara olması gerekir. Aday kim olursa olsun, başkente layık bir Ankara için davranmalı. Rozetsiz başkan durumu ortaya çıkarsa Ankara'da başkan, projelerini daha rahat uygular. Bu görüşteyim. Bu aslında izah gerektirmeyecek bir konudur. Buna rağmen, ‘Canım böyle şey mi olur, rozetsiz başkan olur mu, seçilirse nasıl olsa rozeti çıkarır' itirazları oldu. Evet, belediye başkanı seçilince rozetini çıkarmalı. Melih Gökçek'le, Mustafa Tuna arasındaki fark, neden rozetsiz başkan olması gerektiğinin de en önemli göstergesi. Gökçek gittiğinden bu yana Ankara'da huzur var."

GÖZLER AKŞENER-KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİNDE

Adaylığı konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmesini beklediğini söyleyen Yavaş, "Beraber hareket ettiğim arkadaşlarımla cumartesi günü toplanıp aday olup olmamayı konuştum. CHP ve İYİ Parti liderleri arasında yapılacak görüşmenin beklenmesine karar verdik" dedi.