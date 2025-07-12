Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Hamzabeyli Mahallesi’nde, tarım aletlerinin bulunduğu bir depoda çıkan iki ayrı yangında 4 domates toplama makinesi kullanılamaz hale geldi. Yangınlarla ilgili kundaklama şüphesi üzerine jandarma inceleme başlattı.

İlk yangın 9 Temmuz günü İsmail Selvi’ye ait depoda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, Selvi ve yakınlarının müdahalesiyle söndürüldü. Bu olayda 1 domates toplama makinesi zarar gördü.

İkinci yangın gece saatlerinde çıktı

İkinci yangın ise 11 Temmuz gecesi meydana geldi. Patlama sesiyle uyanan komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu söndürülen yangında, daha önce hasar gören makinenin yanı sıra 3 domates toplama makinesi tamamen yandı. Ayrıca bazı ekipmanlarda da maddi hasar oluştu.

Kundaklama iddiası güçleniyor

İsmail Selvi, ilk yangının elektrik kaynaklı olabileceğini düşündüklerini ancak ikinci olaydan sonra kundaklama ihtimalinin güçlendiğini söyledi.

Depo çevresinde yapılan ilk incelemede şüpheli bulgulara rastlandı. Selvi, "Depomuzun arka tarafında kapalı bir alanın cıvatalarının sökülerek açıldığını tespit ettik. Biri kasıtlı olarak girmiş ve makineleri yakmış. Açık bir yerimiz yoktu. Bu nedenle sabotajdan şüpheleniyoruz." dedi.

45 milyon liralık zarar ve yaklaşan hasat endişesi

Yanan makinelerin yurt dışından getirildiğini belirten Selvi, 45-50 milyon liralık maddi zararın oluştuğunu ifade etti. Ayrıca 15 gün içinde başlayacak domates hasadı öncesi makinelerin devre dışı kalması, bölgedeki birçok çiftçiyi de etkileyebilir.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Yangının çıkış sebebi, yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.