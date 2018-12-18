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Manchester United ile Jose Mourinho'un yolları ayrıldı
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Spor - - Editör: Özge KESİCİ

Manchester United ile Jose Mourinho'un yolları ayrıldı

İngiltere Premier Lig’de aldığı başarısız sonuçların ardından Manchester United, Jose Morinho ile yolları ayırdı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, bu sezon ligde çıktığı 17 maçta 26 puan toplayan Jose Mourinho'nun görevine son verdi. 27 Mayıs 2016'da İngiliz ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

İngiltere Premier Lig'de Manchester United'ın başında 93 maça çıkan Mourinho, bu karşılaşmalarda 50 galibiyet, 26 beraberlik, 17 de mağlubiyet aldı. Geçen sezon topladığı 81 puanla ligi ikinci sırda tamamlayan Portekizli teknik adam için bu sezon da işler yolunda girmedi. Premier Lig'de 17 maçta sadece 7 galibiyet alan Mourinho, puan cetvelinde kendine 6. sırada yer buldu. Mourinho, bu sezon ligde son 6 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabildi.

Manchester United'ın başında 3 sezon geçiren Mourinho'nun en parlak dönemi ise göreve geldiği 2016-2017 sezonu oldu. Söz konusu sezonda ligi 6. sırada tamamlayan Portekizli, o sezon UEFA Avrupa Ligi, İngiltere Lig Kupası ve İngiltere Süper Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi. Mourinho, bu sezon Manchester United ile Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığı H Grubu'nu ikinci sırada tamamlamış ve son 16 turunda Paris Saint-Germain ile eşleşmişti.  

 


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