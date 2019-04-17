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Maltepedeki sayım bitti! Şimdi ne olacak?
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Maltepedeki sayım bitti! Şimdi ne olacak?

AKP'nin olur olmaz itirazları yüzünden iyice içinden çıkılmaz hale gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları için son itiraz yeri Maltepe'deki sandıkların sayımı bitirildi. İmamoğlu yine açık farkla önde.

AKP'nin olur olmaz itirazları yüzünden iyice içinden çıkılmaz hale gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları için son itiraz yeri Maltepe'deki sandıkların sayımı bitirildi. İmamoğlu yine açık farkla önde.

İTİRAZ EDİLEN SANDIKLARDA SONA GELİNDİ

İstanbul seçim sonuçlarında önemli gelişme yaşanıyor. İtiraz edilen sandıklardaki sayım sona erdi. Mazbata için artık saatler kaldı.
Dün sabah saatlerinde yeniden başlayan Maltepe'deki oy sayımı gece yarısını geçen dakikalarda sonuçlandırıldı.

ALIN TERİYLE KAZANILMIŞ BİR SEÇİM VAR

Sayım boyunca Maltepe'de bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbabma, "Yarın da mazbatayı alacağız. Ortada alın teriyle kazanılmış bir seçim var" şeklinde konuştu.

GECE YARISI RAHAT BİR NEFES ALDILAR

Yüksek Seçim Kurulu, Pazartesi günü Maltepe İlçe Seçim Kurullarının, bütün oy sandıklarındaki sayım iptali yönündeki kararını kaldırmıştı.
YSK kararının ardından Maltepe'deki Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde toplam 1.089 sandığın bulunduğgu oy sayım işlemi gece yarısını geçen dakikalarda bitirildi.

40 SANDIK YENİDEN SAYILDI

Maltepe'de normal sandıkların sayımı bittikten sonra, 40 sandık yani geçersiz oyların sayıldığı itirazla hepsinin yeniden sayılmasına karar verilen sandıklar da sayıldı.

İMAMOĞLU AÇIK FARKLA ÖNDE

Son duruma göre Millet İttifakının adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu, AKP'li Binali Yıldırım'ın yaklaşık 14 bin oy önünde yer alıyor.

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

Günlerden beri bitmesi beklenen Maltepe'deki sandıkların sayım işleminin tamamlanması ile birlikte ıslam imzalı oy tutanamklarının birleştirme süreci başlaması bekleniyor.

GÖZLER YÜKSEK SEÇİM KURULU'NDA

Sabah yeniden toplanacak olan Maltepe İlçe Seçim Kurulu ıslak imzalı oy tutanakları birleştirecek. Kurullar imzalarını atacak. Sonuçlar İl Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Sonuçlar Yüksek Seçim Kurulu'nun veri tabanına işlenecek ve YSK'nın kararı beklenecek.


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