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Malatya festival filmleri ile sinemaya doyacak
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Malatya festival filmleri ile sinemaya doyacak

Türkiye’nin önde gelen tarım ve ticaret şehirlerinden Malatya artık kendini kültür ve sanat faaliyetleri ile de kendinden söz ettiriyor. Kayısısı ile damaklara lezzet veren bu güzel kent film festivali ve birbirinden güzel sanat etkinliklerine sahne oluyor. Bu yıl 9. Gerçekleşen Malatya Uluslararası Film Festivali yerli ve yabancı yüzlerce seçki ile kapılarını sanatseverlere açtı.

Türkiye'nin önde gelen tarım ve ticaret şehirlerinden Malatya artık kendini kültür ve sanat faaliyetleri ilede kendinden söz ettiriyor. Kayısısı ile damaklara lezzet veren bu güzel kent film festivali ve birbirinden güzel sanat etkinliklerine sahne oluyor. Bu yıl 9. Gerçekleşen Malatya Uluslararası Film Festivali yerli ve yabancı yüzlerce seçki ile kapılarını sanatseverlere açtı.

USTA OYUNCULAR AÇILIŞA RENK KATTI

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Malatya Kongre ve Sergi Sarayında yapılan görkemli kırmızı halı geçiş töreniyle başlayan film festivaline katılan bir çok usta oyuncu, yönetmen ve sanatseverler oldukça coşkulu karşılandı.

Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt  ve Battalgazi Belediyesinin destekleriyle düzenlenen Malatya Uluslararası Film festivali bu yıl pek çok yeniliklere ev sahipliği yapıyor.

FESTİVAL DİREKTÖRÜ HAYDAR IŞIK

Genel Sanat Yönetmenliğini Haydar Işık'ın üstlendiği 9. Uuslararası Malatya Film Festivalinin gösterimleri Avşar Sinemaları ve Yeşil Sinema salonları ile Malatya Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştiriliyor. Festival kapsamında bu yıl Uzun Metraj Film Jüri Başkanlığını yönetmen Dervi ş Zaim, Kısa Metraj Film Jüri Başkanlığında yönetmen oyuncu ve senarist Müfit Can açını yapacak. Bu yıl ki Film Festivalinin teması Aslantepe'deki Kral Tarnuza Heykeli olarak belirlendi.

İDDİALI FİLMLER YARIŞIYOR

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasında bu yıl Aidiyet (Burak Çevik), Bir Rüya Gördüm Anlatsam da Anlamazsınız (Burcu Esenç, Cantekin Cantez), Dilsiz (Murat Pay Kapan (Seyid Çolak), Kızım Gibi Kokuyorsun (Olgun Özdemir), Kimsesizer Oteli (Rıdvan Karaman), Kovan (Eylem Kaftan), Küçük Şeyler (Kıvanç Sezer), Omar ve Biz (Maryna Er Görbach,  Mehmet Bahadır Er), Sınırlar (Ece Cantürk) filmleri yarışıyor.

Festivalin açılış töreninde ‘Onur Ödülleri' Meral Çetinkaya ile Selçuk Yöntem'e verildi.Çetinkaya'ya Malatya Valisi Aydın Baruş, Selçuk Yöntem'e ise Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ‘Onur Ödülü'nü verdi.

SİNEMA İLE EMPATİ KURUYORUZ

Malatya Uluslararası Film Festivali'nin açılışında konuşan Festival Direktörü Haydar Işık, “Empati kurmamızı sağlayan en güzel sanat sinemadır. Sizleri aramızda görmekten mutluyuz. Malatya'ya hoşgeldiniz dedi.

SEÇKİN İNSANLARIN YAŞADIĞI ŞEHİR

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise 9. Uuslararası Malatya Film Festivalinin Malatya'nın kültürüne, sinemaya ve ülkeye hayırlı olasını temenni ediyorum. Biz,'Sanat Sanat İçindir' anlayışını benimsiyoruz ve ‘sanatın toplum için yapılması' gerektiğine inanan bir nesiliz. Dolayısıyla biz, sanatı ve sanatçıyı önemseyen bir şehiriz. Malatya, Anadolu'yu anayurt yapan destan şehridir. Malatya, seçkin insanların yaşadığı şehirdir. Bu diyarda güzel sanatsever ve sanatçıları ağırlamaktan mutluyuz. Önemli olan dünya sinemasında oynadığımız filmlerin güzel olması” şeklinde konuştu.

MEDENİYETLERDEN İZLER TAŞIYOR

Malatya Valisi Aydın Baruş da yaptığı konuşmada, Bu yıl 9.uncusunu gerçekleştirdiğimiz festivalin başarılı olmasını temenni ediyorum Malatya, engin bir tarih ve kültür birikimine sahiptir. Malatya, bir çok medeniyetin izler bıraktığı önemli bir şehir. Bu birikiminden dolayı Malatya çok önemli fikir siyaset adamları ve sanatçılar yetiştirmiştir. Bu festivalin sosyal içerikli olmasına önem verdik” ifadelerini kullandı.

ONUR ÖDÜLLERİ ÇETİNKAYA VE YÖNTEM'E

Yapılan konuşmaların ardından açılış töreninde ilk olarak ‘Onur Ödülleri' takdim edildi. Bu yıl ‘Onur Ödülüne layık görülen Meral Çetinkaya ödülünü Malaya Valisi Aydı Baruş, Selçuk Yöntem ise Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın elinden aldı.

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UNUTULMAMAK GÜZEL ŞEY

Meral Çetinkaya, ödül aldıktan sonra yaptığı konuşmada şunları söyledi:” Unutulmamak güzel bir şey. Zaten benim burada olmam unutulmaz bir şey. Uzun süre bu işte devam ettiğimiz için yaşımızı aşımızı aldı Hatırlanmak hoş bir şey” dedi.

MALATYA KENDİNİ KANITLAMIŞ FESTİVAL

Selçuk Yöntem ise törende ödülünü aldıktan sonra “Onur Ödülü'nü almanın onurunu yaşadığını ifade ederek, 9. Malatya Uluslararası Film Festivali, kendini kanıtlamış bir festival” diye konuştu.

Festivalde ayrıca Mehmet Yağmur'a Sinemanın Olmazsa Olmazları Ödülü', Emek Ödülleri' ise yapımcı Serkan Bircan, sanatçı Ayşe Akıllıoğlu, sinema ve dizi oyuncusu Ümit Acar'a verildi


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