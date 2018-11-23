Malatya'da 7 kişinin öldüğü kazanın nedeni belli oldu

İstanbul'da vefat eden 92 yaşındaki Şerife Alptekin'in cenazesini Malatya'ya getiren minibüs Malatya'nın Darende ilçesinde virajı alamayarak devrilmiş, kazada araçta bulunan yolculardan 7 kişi hayatını kaybetmiş 15 kişi de yaralanmıştı.

Kazada yaralanan sürücü Cevdet Aysel, tedavisinin arından gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanması ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen Aysel, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada korkunç kaza sonrası yapılan incelemede, kazanın hız ihlali sonucu yaşandığı ortaya çıktı. Kaza sonrası araçta bulunan takometrede yapılan incelemede, aracın 100 kilometre hızla viraja girdiği tespit edildi.