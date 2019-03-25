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Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem!
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Gündem - - Editör: Özge KESİCİ

Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem!

Malatya'nın Arguvan İlçesi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya'nın Arguvan İlçesi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Arguvan İlçesi'nde saat 14.29'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Arguvan olan deprem çevre ilçeler ve merkezde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın kaydına göre, deprem saat 14.29'da Arguvan İlçesi'nde 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem, Malatya il merkezinde ve çevrede de hissedildi. Arguvan'da 14.13'te de 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

 

 


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