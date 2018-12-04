Mahkeme Selahattin Demirtaş'ın cezasını onadı

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan verilen 4 yıl 8 hapis cezaları onandı.

Kararda "Mahkeme kararında sanıkların terör örgütü propagandası yapmak suçunu işledikleri" konusunda yerel mahkemenin verdiği kararda usul ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığı belirtildi. Kararda ayrıca cezanın kanuni bağlamda uygun olduğu anlaşıldığından, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildi.