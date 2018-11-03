Mağduriyet yaşayan yüzlerce çiftçi ve nakliyeci karayolunu kapattı

Çorumda özelleştirilen şeker fabrikasından alacaklarınınn 50 gündür ödenmediğini iddia eden nakliyeci ve çiftçilerden oluşan yaklaşık 200 kişilik grup, Ankara-Samsun karayolunda oturma eylemi yaptı. Yaklaşık yarım saat tek yönlü olarak trafiğe kapanan yol, jandarmanın müdahalesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

ŞEKER FABRİKASINDAN ALACAKLARI İÇİN EYLEM YAPTILAR

Çorum-Ankara karayolu üzerindeki özelleştirilen Çorum Şeker Fabrikası önünde dün sat 11.00 sıralarında toplanan üretici ve nakliyecilerden oluşan yaklaşık 200 kişilik grup, 50 gündür alacaklarının ödenmediğini, iddia ederek fabrika yönetecileriyle görüşmek istedi. Taleplerine olumlu cevap alamayan grup, Ankara-Samsun karayolunun Samsun istikametini trafiğe kapatarak oturma eylemi yaptı. Eylem sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu.

KARAYOLUNDA TARTIŞMA VE KAVGA ÇIKTI

Gösteriler sırasında zaman zaman grupla bazı sürücüler arasında gergin anlar da yaşandı. Bir yolcu otobüsünün şoförü ile yolu kapatan gruptaki bazı insanlar arasında kavga ve münakaşalar cereyan etti. Bazı sürücüler de korna ve ıslık çalarak duruma tepki gösterdi.