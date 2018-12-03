Macron Sarı Yelekliler ile masaya oturmaya hazırlanıyor

Fransa'da akaryakıta yapılan yüzde 23'lük zam sonrası başlayan gösteriler, Cumhurbaşkanı Macron'u protestolara dönüştü. Ülke genelinde süren protestolar özellikle başkent Paris'te şiddetlenmiş ve yüzlerce gösterdiği gözaltına alınmıştı. Cumhurbaşkanı Macron, şiddetlenen gösteriler sonrası 'Sarı Yelekliler' olarak bilinen protestocularla masaya oturmaya hazırlanıyor.

Fransız basını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un zamları protesto eden 'Sarı Yelekliler' ile görüşmek üzere bir heyet oluşturulmasını istedi. Macron, görüşmeyi gerçekleştirmek üzere Başbakan Edouard Philippe ve muhalefet partileri liderleriyle temasa geçti. Görüşme masasında Başbakan Philippe, muhalefet liderleri ve Sarı Yelekliler temsilcisi olacak.

PARİS BELEDİYE BAŞKANI, BAŞBAKAN'A TEPKİLİ

Haberlerde, bu konuda Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun da Philippe ile görüşmek istediği ifade edildi. Hidalgo, yaptığı açıklamada, başkentte gerçekleşen protesto gösterilerindeki güvenlik konusunda kendisiyle görüşmeyen hükümeti eleştirdi.

Macron, öğle saatlerinde, sarı yeleklilerin akaryakıt zamlarını protesto ettiği başkentteki Charles de Gaulle Meydanı ve çevresindeki caddelerde incelemelerde bulunduktan sonra "kriz" toplantısı için Elysee Sarayı'na geçmişti.

Muhalefet partileri, Macron ve hükümeti gösterilerde şiddete izin vererek protestocuların meşruiyetini zedelemeye çalıştığı yönünde eleştiriyor.