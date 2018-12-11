Macron'a öfke dinmiyor;Paris'te yüzlerce liseli'ye gözaltı

Fransa'nın başkenti Paris'te sokaklara dökülen onbinlerce fransızın gösterileri sürüyor. Paris direnişine destek vermek için şehir dışından ve içinden göstericilere katılan bir çok lise ve üniversite öğrencisi şiddet olaylarında gözaltına alındı.

Üniversiteye girişte ve lise müfredatında değişiklik öngören kanun tasarısını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

HÜKÜMET HEDEFTE

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eğitim reformlarını protesto etmek için öğrenci sendikaları'nın 'Kara Salı' çağrısına katılan liseliler bir araya gelerek bir eşlem yaptı. Fransa Eğitim Bakanlığı, bu haftadaki gösterilerin 120 okulda devam ettiğini açıkladı.

PROTESTOLAR SÜRECEK

Bağımsız ve Demokratik Liseliler Federasyonu Başkanı yaptığı bir açıklamada, "Taleplerimiz karşılanana dek protestolarımızı sürdüreceğiz" dedi.

ÖĞRENCİLERDE HAKLARINI ARIYOR

Macron'un protesto edilen reformları arasında okul bitirme sınavının iptali ve sözel, sayısal ve sosyal bülümlerinin kaldırılması gibi maddeleri öğrenciler arasında ayrımcılık olarak gören sendikalar protestolara devam etme kararı aldı.

SARI YELEKLİLERE BOÇLU

Öğrenci Hareketleri üzerine Çalışma ve Araştırma Grubu Başkanı Robi Morder, bir önceki hafta yaklaşık 300 lisenin katıldığı eylemlerde Sarı Yelekler'e de destek verildiğini hatırlatarak, 'Öğrenci hareketi ses getirdiyse bunu Sarı Yelekler'e borçlu' dedi.

ÖĞRENCİ BİRLİKLERİ KARARLI

Öte yandan öğrenci birlikleri, protestolarına hafta sonuna kadar devam etmek niyetinde olduklarını dile getirdi.