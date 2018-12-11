Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Macron'a öfke dinmiyor;Paris'te yüzlerce liseli'ye gözaltı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Dünya - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Macron'a öfke dinmiyor;Paris'te yüzlerce liseli'ye gözaltı

Fransa'nın başkenti Paris'te sokaklara dökülen onbinlerce fransızın gösterileri sürüyor. Paris direnişine destek vermek için şehir dışından ve içinden göstericilere katılan bir çok lise ve üniversite öğrencisi şiddet olaylarında gözaltına alındı. Üniversiteye girişte ve lise müfredatında değişiklik öngören kanun tasarısını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te sokaklara dökülen onbinlerce fransızın gösterileri sürüyor. Paris direnişine destek vermek için şehir dışından ve içinden göstericilere katılan bir çok lise ve üniversite öğrencisi şiddet olaylarında gözaltına alındı.

Üniversiteye girişte ve lise müfredatında değişiklik öngören kanun tasarısını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi. 

HÜKÜMET HEDEFTE

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eğitim reformlarını protesto etmek için öğrenci sendikaları'nın 'Kara Salı' çağrısına katılan liseliler bir araya gelerek bir eşlem yaptı. Fransa Eğitim Bakanlığı, bu haftadaki gösterilerin 120 okulda devam ettiğini açıkladı.

PROTESTOLAR SÜRECEK
Bağımsız ve Demokratik Liseliler Federasyonu Başkanı yaptığı bir açıklamada, "Taleplerimiz karşılanana dek protestolarımızı sürdüreceğiz" dedi.

ÖĞRENCİLERDE HAKLARINI ARIYOR

Macron'un protesto edilen reformları arasında okul bitirme sınavının iptali ve sözel, sayısal ve sosyal bülümlerinin kaldırılması gibi maddeleri öğrenciler arasında ayrımcılık olarak gören sendikalar protestolara devam etme kararı aldı.

SARI YELEKLİLERE BOÇLU

Öğrenci Hareketleri üzerine Çalışma ve Araştırma Grubu Başkanı Robi Morder, bir önceki hafta yaklaşık 300 lisenin katıldığı eylemlerde Sarı Yelekler'e de destek verildiğini hatırlatarak, 'Öğrenci hareketi ses getirdiyse bunu Sarı Yelekler'e borçlu' dedi.

ÖĞRENCİ BİRLİKLERİ KARARLI

Öte yandan öğrenci birlikleri, protestolarına hafta sonuna kadar devam etmek niyetinde olduklarını dile getirdi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Emniyet Müdürünü makamında şehit ettiler; 3 polis yaralı
Macron'a öfke dinmiyor;Paris'te yüzlerce liseli'ye gözaltı
Sürmene'ye deniz üssü kuruyoruz
İYİ Parti adaylığı beklenen Mansur Yavaş herkesi şaşırttı
Doç Doktor Mustafa Girgin cinayetinde sır perdesi aralanıyor
Kılıçdaroğlu’nun 130 bin liralık tazminatın gerekçeli kararı yazıldı
MHP Lideri Bahçeli: ''Binali Bey aday olursa başımızın üstünde yeri var.''
Fatih Terim: 'Gomis iyi bir golcü. Olsaydı bazı şeyler değişebilirdi, bu gerçeği inkar etmemeliyiz'
Market alışverişinde aldığınız poşet artık ücretli
-
Çok Okunanlar
Türk mandalinasına Rus vetosu!
Türk mandalinasına Rus vetosu!
İlkokul mezunu kadın savcıyım diyerek milleti dolandırdı
İlkokul mezunu kadın savcıyım diyerek milleti dolandırdı
Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında göçük meydana geldi
Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında göçük meydana geldi
AKP'nin İstanbul sancısının ardında damat Albayrak'mı var?
AKP'nin İstanbul sancısının ardında damat Albayrak'mı var?
ODTÜ'lü genç kızın talihsiz ölümü
ODTÜ'lü genç kızın talihsiz ölümü
Pınar Altuğ: Kızımın fotoğrafını çekmek istedi
Pınar Altuğ: Kızımın fotoğrafını çekmek istedi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Son Haberler
Emniyet Müdürünü makamında şehit ettiler; 3 polis yaralı
Emniyet Müdürünü makamında şehit ettiler; 3 polis yaralı
Macron'a öfke dinmiyor;Paris'te yüzlerce liseli'ye gözaltı
Macron'a öfke dinmiyor;Paris'te yüzlerce liseli'ye gözaltı
Sürmene'ye deniz üssü kuruyoruz
Sürmene'ye deniz üssü kuruyoruz
İYİ Parti adaylığı beklenen Mansur Yavaş herkesi şaşırttı
İYİ Parti adaylığı beklenen Mansur Yavaş herkesi şaşırttı
Doç Doktor Mustafa Girgin cinayetinde sır perdesi aralanıyor
Doç Doktor Mustafa Girgin cinayetinde sır perdesi aralanıyor
Kılıçdaroğlu’nun 130 bin liralık tazminatın gerekçeli kararı yazıldı
Kılıçdaroğlu’nun 130 bin liralık tazminatın gerekçeli kararı yazıldı
MHP Lideri Bahçeli: ''Binali Bey aday olursa başımızın üstünde yeri var.''
MHP Lideri Bahçeli: ''Binali Bey aday olursa başımızın üstünde yeri var.''
Fatih Terim: 'Gomis iyi bir golcü. Olsaydı bazı şeyler değişebilirdi, bu gerçeği inkar etmemeliyiz'
Fatih Terim: 'Gomis iyi bir golcü. Olsaydı bazı şeyler değişebilirdi, bu gerçeği inkar etmemeliyiz'
Market alışverişinde aldığınız poşet artık ücretli
Market alışverişinde aldığınız poşet artık ücretli
Sözcü yazarlarına 15 yıla kadar hapis istemi
Sözcü yazarlarına 15 yıla kadar hapis istemi
Önce annesini bıçakladı sonra intihar etti
Önce annesini bıçakladı sonra intihar etti
Fenerbahçe Küme Düşme Hattında
Fenerbahçe Küme Düşme Hattında

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji