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Maçoğlu, Tunceli'yi Dersim'e çevirdi!
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Maçoğlu, Tunceli'yi Dersim'e çevirdi!

Kamuoyunda farklı kişiliği ve sempatik tavırları ile öne çıkan Tunceli'nin Komünist Partili Belediye Başkanı Maçoğlu, belediye kararı ile Tunceli'nin ismini Dersim'e çevirdi.

Kamuoyunda farklı kişiliği ve sempatik tavırları ile öne çıkan Tunceli'nin Komünist Partili Belediye Başkanı Maçoğlu, belediye kararı ile Tunceli'nin ismini Dersim'e çevirdi. 

OY ÇOKLUĞU İLE DERSİM OLDU

Tunceli Belediye Meclisi, Türkiyey Komünist Partisi'nden aday olarak seçilen ve 'Komünist Başkan' olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu başkanlığında yapılan olağan ve olağanüstü toplantılarda kararlar aldı.

TARİHİ VE İNANÇ BİÇİMİNİ TEMSİL ETMİYORMUŞ

Meclis toplantısında, belediye hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı 'Tunceli' ibaresinin şehrin kültürü, tarihi ve inanç biçimini temsil etmediği gerekçesiyle değiştirilerek yerine 'Dersim' ibaresinin yazılması oy çokluğu ile kabul edildi. Meclis toplantısında işlemlerin Türkçe'nin yanı sıra Zazaca ve Kürtçe olarak da yürütülmesi de oy çoğunluğuyla kabul edildi.


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