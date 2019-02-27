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Maç Hatay'ın tur Galatasaray'ın: 4-2
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Spor - - Editör: Tuğçe GÜREL

Maç Hatay'ın tur Galatasaray'ın: 4-2

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray deplasmanda 2-0 öne geçtiği maçta rakibine 4-2 kaybetti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray deplasmanda 2-0 öne geçtiği maçta rakibine 4-2 yenilmesine rağmen adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor karşısına çıktı. Mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray 21. dakikada Muğdat'la 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla kapandı.

Tur Galatasaray'ın

İkinci yarıda ise 53. dakikada Emre Akbaba skoru 2-0'a getirdi. Galatasaray tam rahatladım derken Hatayspor fırtınasına kapıldı. 59. ve 79. dakikada Gökhan Karadeniz'in golleriyle Hatayspor önce beraberliği yakaladı.

Baskısını arttıran Hatay ekibi Mirkan'la bir gol daha bularak öne geçti ve 88. dakikada Selim Ilgaz'ın çizgiden yaptığı vuruşunda top İsmail Çipe'nin bacaklarının ardından filelere gitti ve skor 4-2 oldu. Karşılaşmadan 4-2 ayrılan taraf Hatay ekibi olsa da ilk maçtaki 2-0'lık skorla tur atlayan taraf ise Galatasaray oldu.


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