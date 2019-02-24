Mabel Matiz'den babasına duygusal mesaj

Ünlü sanatçı Mabel Matiz babasını kaybetti. 66 yaşındaki Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca'yı kaybeden Mabel Matiz sosyal medya hesabından duygu yüklü bir mesaj paylaşımında bulundu.

Önceki gün babasını kaybeden ünlü sanatçı Mabel Matiz, duygu yüklü mesajı ile herkesi ağlattı. Matiz, babasıyla birlikte olan fotoğrafına düştüğü notla çok fazla beğeni aldı. 66 yaşındaki Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca dün toprağa verilmişti. Ünlü şarkıcı babasıyla ilgili duygusal bir mesaj yayınlayarak ona olan özleminden bahsetti.

Babasını Kaybetti

Mabel Matiz, "Hep seni bekledim ve hep senin özleminle yaşamıma devam ettim. Hep seni çok sevdim. Şöyle ağız dolusu sevgimi söyleyemedim. En dürüst, en yardımsever, en ağırbaşlı, en takıntılı, en sinirli, en komik ve en orijinal adam. Benim canım babacığım. Seni kaybetmek çok zormuş." dedi.