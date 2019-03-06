Lucescu'nun oğlu Beşiktaş'a

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta yeniden teknik direktörlük görevi için Romen hoca Lucescu'nun ismi geçmeye başladı.

Yunanistan Süper Lig'inde fırtınalar estiren Razvan Lucescu'nun Beşiktaş'ın yeni hocası adayları arasında olduğu iddia edildi.

Teklif Yapıldı

Beşiktaş teknik direktörlüğü için adaylar arasında Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'nun ilk sıralarda yer alması siyaha beyazlı taraftarları oldukça şaşırttı. PAOK'ta oldukça başarılı bir dönem geçiren Lucescu'nun Beşiktaş Yönetimi tarafından listenin en başına alındığı iddia edilirken genç teknik adama teklif de yapıldığı da ifade edildi.