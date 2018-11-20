Lucescu'nun Hakan Balta tercihi alay konusu oldu

Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna ile oynanacak hazırlık maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Lucescu, toplantıdaki açıklamalarıyla futbol kamuoyunun diline düştü. Alınan sonuçlarla ilgili sorumlukluk almaktan kaçınan Lucescu, İsveç mağlubiyetini Hakan Balta ve Volkan Şen gibi oyuncuların kulüplerinde forma giymemelerine bağladı. Lucescu'nun Hakan Balta'nın 6 ay önce futbolu bıraktığından ve Volkan Şen'in herhangi bir kulüpte forma giymemesinden habersiz olması eleştirilerin sesini yükseltti.

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'ndeki son maçında İsveç'e 1-0 yenilerek B Ligi'nden C Ligi'ne düşmüştü. Milli Takım'ın başında istenileni bir türlü veremeyen Luce, açıklamalarıyla da eleştiriliyor. Bütün eleştiri oklarının kendisine yönelmesine rağmen sorumluluk almaktan kaçınan Rumen çalıştırıcı, son toplantısında belki de kariyerinin en büyük gafına imza attı.

LUCESCU BALTAYI TAŞA VURDU

Deneyimli futbolcuların kendi takımlarında şans bulamadığından yakınan Rumen çalıştırıcı, sezon başında futbolu bırakan Hakan Balta ve herhangi bir kulüpte forma giymeyen Volkan Şen örneklerini verince sosyal medyada tepkileri topladı.

İşte Mircea Lucescu'nun olay yaratan açıklamaları;

“Milli Takıma gelen gençlerin hepsi burayı sevdiği için geliyor. Sevmeseler gelmezlerdi. Burada bir zorunluluk, kontrat yok. Buraya gelmek bir prestij. İyi bir ekip kurduğumuzu düşünüyorum. Bu seviyeye gelmek benim hatam değil. Türk Milli Takımı'nda daha önce oynayan, Tolga Ciğerci takımında sürekli oynuyordu, şu anda ortada yok. Ozan Tufan kendi takımında artık oynamıyor. Selçuk, Volkan Şen, Arda ve Burak… Hakan Balta. Çok iyi oyuncular vardı ama kendi takımlarında oynamıyorlar artık.”