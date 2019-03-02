Lucescu Beşiktaş'a mı geliyor?

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın gündeminde olan Lucescu kesin bir açıklama yapmadı. Siyah beyazlı takıma geri dönmek için açık kapı bırakan Lucescu'ya taraftarların destek olmaması gözlerden kaçmadı.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in sezon sonunda A milli takımın başına geçecek olması sonrasında yeni adaylar ortaya çıkmaya başladı. A Milli Takımımızın başındaki görevinden ayrılan Mircea Lucescu Beşiktaş'a geri dönmenin mutluluk verici olacağını kaydederek yine de açık kapı bırakmayı ihmal etmedi.

Lucescu Olabilir

Lucescu," Şu anda her şey olabilir ama sezon sonunu bekleyeceğiz. Beşiktaş yönetiminin henüz benimle bir görüşmesi olmadı. Sezon sonunda masaya oturur konuşuruz ve ondan sonra da ne olacaksa olur. Şu anda yeni seçenekleri de değerlendirebilirim." dedi.