Lübnanlı Dürzi Lider Velid Canbolat’tan Türkiye’ye Övgü: Suriye Halkını Kucaklayan Güçlü Bir Rol Üstleniyor

Lübnan’ın önde gelen Dürzi liderlerinden Velid Canbolat, Türkiye’nin Suriye halkına verdiği destek ve bölgedeki stratejik rolüne dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin Suriye’yi kucakladığını ve bölgedeki çeşitliliğe öncülük ettiğini belirten Canbolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin izlediği politikaları takdir ettiğini ifade etti.

Türkiye’nin Stratejik Rolüne Övgü

Eski İlerlemeci Sosyalist Partisi Başkanı Velid Canbolat, Lübnan’ın özel televizyon kanalı LBC’ye verdiği röportajda, Türkiye’nin Suriye ile kurduğu ilişkileri ve bölgedeki barış arayışlarına katkılarını övdü. Canbolat, “Türkiye’nin bugünkü rolünden korkmuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, büyük çeşitliliğiyle öne çıkan bir ülke haline geldi. Türkiye, Suriye halkını kucakladı ve yeni yönetime destek veriyor” dedi.

Suriye ile Bağları Güçlendirme Çabaları

Canbolat, Türkiye’nin Suriye ile bağlarını güçlendirmek için gösterdiği çabalara da değindi. Özellikle Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimle iletişim mekanizmalarının geliştirilmesine vurgu yaparak, bölgedeki istikrarın sağlanmasında Türkiye’nin önemli bir aktör olduğunu dile getirdi.

Bu bağlamda Canbolat, Türkiye’nin Suriye’de barışın tesis edilmesi için yürüttüğü diplomatik girişimlerin umut verici olduğunu ve Suriye halkının bu süreçten olumlu şekilde etkileneceğini belirtti.

İsrail’e Karşı Ortak Strateji

Röportajında bölgesel iş birliğinin önemine dikkat çeken Canbolat, Türkiye’nin İsrail’in bölgede artan etkisine karşı önemli bir denge unsuru olduğunu ifade etti. “Türkiye, bölgesel barışı sağlamak ve İsrail’in etkisini sınırlandırmak için stratejik adımlar atıyor. Bu iş birliği, Ortadoğu’nun geleceği için kritik bir öneme sahip” dedi.

Ankara ve Şam Görüşmeleri

Velid Canbolat’ın, 2024 Aralık ayında Suriye’nin eski başbakanı Ahmed Şara ile gerçekleştirdiği görüşmeler, Türkiye’nin diplomatik rolüne dikkat çekti. Şara ile yapılan görüşmelerde bölgesel barış ve iş birliği mesajları verilirken, Canbolat’ın 24 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesi, Türkiye ile Lübnan arasındaki ilişkilerin önemini ortaya koydu.

Bu temaslar, Türkiye’nin Ortadoğu’daki barış çabalarına katkı sağlama ve farklı etnik gruplarla diyalog kurma konusundaki kararlılığını gözler önüne serdi.

Dürzi Liderin Mirası ve Politik Etkisi

Velid Canbolat, Lübnan’daki Dürzi toplumunun en etkili liderlerinden biri olarak tanınıyor. Babası Kemal Canbolat’ın 1977’de suikasta kurban gitmesinin ardından İlerlemeci Sosyalist Partisi’nin başına geçen Canbolat, 46 yıl boyunca liderlik yaptı.

Haziran 2023’te görevini oğluna devretmesine rağmen, Canbolat’ın politik etkisi Lübnan ve Ortadoğu genelinde devam ediyor. Hem tarihsel kökleri hem de günümüzdeki temasları sayesinde Canbolat, bölgedeki dengeleri etkileyen önemli bir isim olmayı sürdürüyor.

Türkiye’nin Bölgedeki Etkisi Artıyor

Velid Canbolat’ın açıklamaları, Türkiye’nin Suriye’de barış ve yeniden inşa sürecine olan desteğini ve bölgede güçlü bir rol üstlendiğini bir kez daha gündeme taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin çeşitliliği ve diplomatik hamleleri, Ortadoğu’da istikrar arayışlarının kilit unsurlarından biri olarak görülüyor.