Londra'da 20 milyon dolarlık alışveriş yapan Azeri kadın gözaltına alındı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Uluslararası Azerbaycan Bankası'nın eski Başkanı Cihangir Hacıyev'in eşi Zamira Haciyeva'nın Harrods isimli lüks alışveriş merkezinde yaptığı 20.7 milyon dolarlık harcama sonrasında kara para aklamak suçundan gözaltına alındığı kaydedildi.

GİZLİ ZENGİNLERİN SERVETİNİN KAYNAĞI

Bakü'de konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, Uluslararası Azerbaycan Bankası'nın eski Başkanı Cihangir Haciyev'in eşi Zamira Haciyeva Londrada'da gözaltına alındı. Hacıyeva, İngiltere'deki gizli zenginlerin servetlerinin kaynağını açıklamak zorunda olduğu kara para aklama suçuyla mücadeleye yönelik yeni kanunun uygulandığı ilk kişi oldu. Hacıyeva, gözaltı merkezinde tutuluyor ve Azerbaycan'a deport edilebilir.

AZERBAYCANA İADE EDİLEBİLİR

Hacıyeva'nın 654 bin dolar kefaletle serbest kalabileceğinin altını çizen kaynaklar böyle olması halinde Zamira Hacıyeva'nın Londra'daki evinde kalması gerekecek ve kentten ayrılması yasaklananacak. Ayrıca her gün polise imza vermesi gerecek dediler.

MAHKEMEYE ÇIKINCAYA KADAR HERGÜN İMZA VERECEK

Kaynak "Haciyeva 654 bin dolar kefaletle serbest bırakılabilir. Böyle olması halinde Londra'daki evinde kalması gerekecek ve kentten ayrılması yasaklanacak. Ayrıca her gün polise imza vermesi gerekecek" dedi.