Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak

Lokomotiv Moskova-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı için artık saatler kaldı. Rusya'da oynanacak dev mücadele, Galatasaray'ın bu sezon Avrupa'da çıkacağı en kritik mücadele olacak. D Grubu'nda yer alan Galatasaray, 4 puanla 3. sırada yer alıyor. Rakibimiz Lokomotiv Moskova ise henüz puan alamadı. Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkma iddiasını sürdürmek isteyen Galatasaray, Rusya'dan mutlak galibiyetle ayrılmak zorunda. Peki, Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? Maçı canlı yayınlayacak kanal belli oldu mu?

İlk maçı İstanbul'da 3-0 gibi net bir skorla ayrılan Galatasaray, Rusya'ya geldi. Rusya'nın sert iklimi mücadeleyi oldukça zorlayacak. Moskova'ya 3 eksikle gelen temsilcimizde Belhanda, Emre Akbaba ve Sinan Gümüş kadroda yok. Yoğun kar yağışının beklendiği Moskova'da Galatasaray'ın en büyük kozu Rodriguez ve Onyekuru gibi süratli oyuncuları olacak.

LOKOMOTİV MOSKOVA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. 28 Kasım Çarşamba günü saat 20.55'te oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.

FATİH TERİM OYUNCULARINA GÜVENİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yarın Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, takımdaki sakat oyuncuların fazlalığına dikkati çekerek, her oyuncuya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Terim, maçın oynanacağı Lokomotiv Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Moskova'daki yoğun kar yağışı ve soğuk havaya işaret eden Terim, "Böyle bir havayı bekliyorduk. Futbolun içerisindeki insanlar olarak olumsuz hava şartlarını eleştirme lüksüne sahip değiliz. Bu duruma adapte olmaya çalışacağız." diye konuştu.

CEZALI VE SAKAT OYUNCULARA RAĞMEN HEDEF 3 PUAN

Kadrolarında çok fazla eksik oyuncu bulunduğunu anımsatan Terim, "Cezalı ve sakat oyuncu fazla. Olur böyle şeyler. Yarın hem Rodrigez, hem Donk oynayacaklar. Ndiaye de oynayacak. Her oyuncuya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Lokomotiv Moskova karşısında nasıl bir taktikle oynayacaklarına ilişkin soruyu yanıtlayan Terim, "Taktik dizilişe çok fazla takılmamak gerekiyor. Oyun felsefesinde ne yapmak istediğimize bakmalıyız. O daha çok belirleyici olacaktır. Numaralar çok esnek olarak değişebilir. Nagatomo dahil bazı oyunculara yarın karar vereceğim. Deneyeceğimiz oyuncular var.” değerlendirmesinde bulundu.

"FATİH TERİM KURNAZ BİR TEKNİK ADAM"

Rusya ekibi Lokomotiv Moskova'nın teknik direktörü Yuri Semin, yarın Galatasaray karşısında az hata yaparak oynamaya çalışacaklarını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yarın Galatasaray ile karşılaşacak Lokomotiv Moskova'nın çalıştırıcısı Semin, maçın oynanacağı Lokomotiv Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Semin, cezalı ve sakat oyuncuları nedeniyle Galatasaray'ın son dönemde farklı taktiklerle sahaya çıkmasına karşı hazırlıklı olup olmadıklarına ilişkin bir soru üzerine, "Galatasaray çok iyi bir takım, 2-3 ayrı taktikle oynayabilirler ve bu taktikleri de aynı başarıyla yerine getirebilirler. Bizim kendimize bakmamız lazım. Fatih Terim kurnaz bir teknik direktör, nasıl bir taktik seçeceğini bilemeyiz." ifadelerini kullandı.

Türk takımlarının, yüksek teknik kapasiteye sahip olduklarını vurgulayan Semin, "Biz de iyi bir takımız. Pozisyon buluyoruz ama golleri atamıyoruz. Yarın oynanacak maç öncesinde daha çok kendi hatalarımızı aza indirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Rusya Premier Lig'deki yoğun takvime de değinen Semin, "Takvim konusunda bazı değişikliklerin yapılması için federasyona başvurduk ancak olumlu bir yanıt alamadık. Galatasaray maçını da kattığımızda mevcut takvimimiz çok zor. Ancak takımızın kondisyonu iyi durumda ve sakat oyuncumuz yok. 20 kişilik oyuncu grubumuz var ve çıkıp oynayacaklar." yorumunu yaptı.

Toplantıda söz alan Lokomotiv Moskova'nın savunma oyuncusu Boris Rotenberg ise Galatasaray'a saygı duyduklarını belirterek, "Öncelikle kendimize güveniyoruz. Yarın sahada savaşacağız ve bu savaşa kim daha çok hazırsa, o kazanacak." şeklinde konuştu.