Lojistik devi Arkas, yapay zekaya yöneldi; 'bulut'a taşındı

Türkiye'nin taşımacılık ve lojistiğinde en büyükler arasında yer alan Arkas Holding tüm sunucu ve veri merkezlerini Mucrosoft çözümleriyle bulut'a taşıdı. İşbirliği kapsamında Türkiye'nin en kapsamlı bulut dönüşümü projesi dahilinde sunulan yapay zeka destekli servislerle en az yüzde 10 tasarruf hedefleniyor.

25 ÜLKEDE LOJİSTİK YAPIYOR

Son derece karmaşık bir lojistik yapılanma içinde olan ve müşterilerine daha iyi hizmet verme amacını taşıyan Arkas Holding bilişim devi Microsof Türkiye ile daha yoğun çalışma kararı aldı. Türkiye'nin öncü kuruluşu olan Arkas Holding 25 ülkede faaliyet gösteren şirketleriyle hayata geçirilmiş en kapsamlı bulut dönüşüm projesine imza attı.

VERİ TABANINI MİCROSOFT AZURE'E TAŞIDI

İşbirliği çerçevesinde, Arkas Holding'in veri cihazının ve sunucularının tamamına yakını akıllı bulut platformu Microsoft Azure'e taşındı. Microsoft Filo Yönetimi gibi yapay zeka çözümleri ile daha etkin kararlar almaya başlayan şirket, projenin ilk yılında yüzde 10 tasarruf sağlamayı amaçlıyor.

PROTOKOL ANLAŞMASI İMZAYA DÖKÜLDÜ

İmza töreninde Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Murat Yılmaz ve Arkas Holding CIO'su Mert Oruz biraraya geldiler.

TÜRKİYE GELECEĞİ BULUTLA YAKALAYACAK

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu,törende yaptığı konuşmada sağlam adımlarla Türkiye'de sektörleri dönüştürmeye devam ettiklerini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: " Değişime ve yeni teknolojilere sırtını çeviren şirketler, büyüklükleri ne olursa olsun, yıkıcı bir şekilde ya küçülüyor ya da tarih oluyor.

ŞİRKETLER BULUT TEKNOLOJİSİNE GÜVENİYOR

"İş yapış şekillerimizden, tüketim alışkanlaklarına kadar bir çok alanda bulut bilişim faydalarını görmeye başladık. Şirketlerin yüzde seksenaltısı bugün birden fazla bulut servisinden faydalanıyor. Bulut bilişim düşük donamım maliyeti ve kullandıkça öde özelliği ile kurumlara önemli bir tasarruf imkanı sağlıyor."

REKABET GÜÇLERİ ARTIYOR

"Her ölçekten kurum, bulut bilişim ile teknolojinin sunduğu fırsatlardan eşit oranda faydalanabiliyor. Bulut bilişim sadece maliyet avantajı sunmakla kalmıyor aynı zamanda en yenilikçi teknolojileri kullanarak rekabet gücü kazandırıyor. Sınırsız depolama kapasitesi ve erişim kolaylığı ile birlikte bulut kullanıcılara 7/24 en güncel güvenlik önlemleri ile korunan, güvenilir bir altyapı sunuyor."

BULUT BİLİŞİM PAZARI HIZLA BÜYÜYOR

2022 yılında 266 milyon dolara çıkmasını beklediğimiz bulut bilişim pazarının şirketler için yeni gelir fırsatları, ekonomi için yeni iş imkanları oluşturmasını bekliyoruz."

ULUSLARARASI İHALELERDE AVANTAJA ÇEVİRİYOR

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas ise, "Arkas olarak 25 ülkede, 67 şirket, 60 ofis, yaklaşık 7300 çalışan ile hizmet üretiyoruz. Birbirinden farklı kültür ve regülasyonları aynı çatı altında uyumlu bir şekilde yönetmek, rekabette söz sahibi olmak için teknolojiyi doğru kullanmanız ve en hızlı şekilde iş süreçlerinize dahil etmeniz gerekiyor. Bu geçiş bize pek çok faydasının yanında uluslararası standardizasyon ve disiplim getirdi, ayrıca uluslararası ihalelerde avantaj sağlıyor" şeklinde konuştu.