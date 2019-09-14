Liverpool'dan 5'te 5

Premier Ligi takımlarından Liverpool deplasmanda Newcastle United'ı 3-1 mağlup ederek 5'te 5 yaptı.
Anfield Road'da oynanan maçta konuk ekip Newcastle United'ın golünü 7. dakikada Jetro Willems atarken, ev sahibi Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 28. ve 40. dakikalarda Sadio Mane ve 72. dakikada Mohamed Salah kaydetti.
Bu sonucun ardından 5'te 5 yapan Liverpool puanını 15'e yükseltip liderliğini korurken, Newcastle United 4 puanda kaldı. Premier Lig'in 6. haftasında Liverpool deplasmanda Chelsea ile karşı karşıya gelecek.