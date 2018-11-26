Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2019 tarihi belli oldu

Öğrencilerin merakla beklediği "LGS ne zaman yapılacak?" sorusu yanıtını buldu. Milli Eğitim Bakanlığı, 2018/2019 Eğitim ve Öğretim Dönemi kapsamında bir sınavın daha tarihini açıkladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 1 Haziran 2019'da yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre sınav 1 Haziran 2019'da gerçekleştirilecek. Sınavın içeriğiyle ilgili bir değişikliğin söz konusu olmadığı öğrenildi. 2 bölüm halinde uygulanacak olan LGS, yine bir oturumda tamamlanacak. Öğrenciler, çoğunlukla 8. sınıf konularından sorumlu tutulacak ve sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

SAYISAL SORULARA EK SÜRE

Bakanlık, sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan sürenin 20 dakika uzatılmasını kararlaştırdı. Buna göre, sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

Örnek soru kitapçığı her ay yayımlanacak

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ekim ve kasım aylarında öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayımlamıştı. Öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtilen bu yeni uygulamaya, her ay örnek soru kitapçığı yayımlanarak devam edileceği bildirildi.