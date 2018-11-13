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Lise öğrencisi evinde intihar etti Mavi Balina şüphesi
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Yaşam - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Lise öğrencisi evinde intihar etti Mavi Balina şüphesi

Trabzon Dernekpazarı ilçesinde yaşayan lise öğrencisi 16 yaşındaki AhmetKağan G. evinin bahçesinde tabancayla intihar etti. Gencin, Mavi Balina oyunu nedeniyle intihar ettiği düşünülüyor.

Mavi Balina, gençlerin kabusu olmaya devam ediyor. Trabzon'da 16 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Kağan G. evinin bahçesinde tabancayla intihar etti. Gencin intiharı ailesini yasa boğarken soruşturmayı yürüten ekipler, Mavi Balina olarak bilinen oyunun neden olduğunu düşünüyor.

Dünyada pek çok gencin intiharına neden olan Mavi Balina, son dönemde Türkiye'de de can alıyor. 50 görevden oluşan Mavi Balina'da son görev ise intihar. 

Edinilen bilgilere göre Dernekpazarı Akköse Mahallesi'nde yaşayan Hasan Cansız Kom Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Ahmet Kağan G, bilgisayar oyunu oynadıktan sonra evinin bahçesine geldi. Evden aldığı tabancayı kafasına dayayan 16 yaşındaki genç, tetiğe basarak silahını ateşledi. 

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Silah sesinin duyulmasının ardından Ahmet Kağan'ın yanına gelen yakınları, gencin kanlar içinde yerde olduğunu gördü. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri acı haberi Ahmet Kağan'ın ailesine verdi. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, Mavi Balina oynadığı tahmin edilen Ahmet Kağan'ın bilgisayarına incelenmek üzere el koydu.

 


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