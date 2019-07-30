Lille'den Yusuf Yazıcı'ya 25 milyon Euro teklif

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da top koşturan genç yıldız Yusuf Yazıcı için Lille bir kez daha devreye girdi.

Nicolas Pepe transferinin bir an önce tamamlanması için beklemede kalmaya devam eden Fransız ekibi Lille, Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı için bu sefer de 25 milyon Euro gibi astronomik bir teklif de bulundu. Bu transfer gerçekleştirdiği takdir de ise Cenk Tosun için daha önceden ödenen 22,5 milyon Euro değerindeki transfer rekoru da kırılmış olacak.

Geçen senelerde 1. Lig'de forma giyen Zeki Çelik'i kadrosuna dahil eden Lille dikkatleri üzerinde toplamış ve bu senenin başında da Yusuf Yazıcı ile ilgilendiğini belirtmişti. Geçtiğimiz sezonda ligde 2. sırayı alarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmaya hak kazanan Lille, yıldız oyuncusu Nicolas Pepe'nin satışından ise 80 milyon Euro değerinde bir gelir elde etmeyi planlıyor.