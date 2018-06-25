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Life is Strange 2 ön sipariş
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Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

Life is Strange 2 ön sipariş

Geçtiğimiz günler çıkış tarihi açıklanan Life is Strange 2 ön siparişe açıldı

Geçtiğimiz aylarda duyurulan Life is Strange 2'nin çıkış tarihi birkaç gün önce açıklanmıştı. 27 Eylül'de çıkış yapacak olan oyun ön siparişe açıldı.

Yayıncı Square Enix ve geliştirici Dontnod Entertainment tarafından geliştirilen Life is Strange 2 yine bölümler halinde yayınlanacak ve 5 parçadan oluşacak.

PlayStation 4, Xbox One ve PC için geliştirilen oyunun ilk bölümünün çıkış tarihi ise 21 Eylül 2018

Şuan için elimizde bir fragman bulunmayan Life is Strange 2'nin büyük tanıtımı Ağustos'ya yapılacak.

Oyunun ön sipariş fiyatlarını aşağıda görebilirsiniz.

– PS Store -- 118,99 TL
– Xbox Store -- 118,75 TL
– Steam -- 117,35 TL

Ön sipariş bonusu: "Maskot paketi": Life is Strange evreninden ilham alınarak hazırlanmış yamalar ve anahtarlık ile sırt çantanızı süsleyin.


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