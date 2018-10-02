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Liderlerden birbirinden farklı ekonomik tablo
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Ekonomi - - Editör: Sefa Koçak

Liderlerden birbirinden farklı ekonomik tablo

Meclis grup toplantılarında kürsüye çıkan siyasi liderler, ekonomik gidişata ilişkin birbirinden farklı mesajlar verdi.

Yeni yasama yılının ilk meclis grup toplantıları bugün gerçekleşti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşmasıyla başlayan grup toplantılarında liderler birbirlerinden oldukça farklı ekonomi mesajları verdi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, McKinsey'den alınacak olan ekonomik danışmanlık hizmeti için 'ikinci biz kozmik oda' benzetmesi yaparken, devletin sırlarının yabancı şirketlere verileceğini söyledi. Bürokratlara net mesaj gönderen Akşener, "Bu Amerikan şirketiyle devletin ve kurumlarımızın kritik bilgilerini paylaşmayın… Paylaştığınız bilgiler protokol kapsamında ve kamuoyuna açık şekilde olsun. Aksi takdirde sizlerde casusluk suçu işlemiş olursunuz. Talimatı bakan da verse, mutlaka mevzuata uyun. Yabancı şirketlerle kurulmak istenen paralel devlete asla izin vermeyin.” dedi.

BAHÇELİ: YAPILAN ZAMLAR GERİ ALINACAK MI?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ekonomik gidişata yönelik mesajları ise daha iyimser bir tablo çizerken hükümetin aldığı önlemlerin 'yangını söndüreceğini' söyledi. Kur artışı nedeniyle yapılan zamlara dikkat çeken Bahçeli, hükümete yapılan zamların geri alınıp alınmayacağını sordu.

ERDOĞAN SABIR İSTEDİ

Konuşmasında işçi ve iş verene seslenen Erdoğan, gerekli önlemlerin alındığını belirtirken biraz daha sabır istedi:

"Bu dalgalanma dönemini yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Sabırlı olacaksınız, ancak stoklara ve stokçulara da fırsat vermeyeceksiniz. Eğer stokçular belirlenirse kimse kusura bakmasın biz de gereğini devletin, yasaların bize yüklediği görev sebebiyle adımımızı atar gereğini yaparız."

KILIÇDAROĞLU: KRİZİN SEBEPLERİ NE?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştiri oklarının hedefinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Ekonomideki kötü gidişatı hükümetin 'iflas eden' politikalarına bağlayan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Ekonomik krizin içindeyiz. Şu an tam olarak yansımış değil. 16 yıl önce bir ekonomik krizle iktidar oldular. Bu sürede istedikleri kanunu çıkardılar. Yine ekonomik krizle karşı karşıyayız. Bunlar yönetimden kaynaklanıyor. Faiz yükü aldı başına gidiyor.

Ekonomik krizin sebepleri ne? Türkiye'nin yönetilmemesi. Türkiye yönetilmiyor, savruluyor. Türkiye eğer akılcı yönetilseydi, böyle bir ekonomik krizle karşı karşıya kalmazdı. Kim önlerine geldiyse borçlandılar, tefecilere teslim olan bir iktidarla karşı karşıyayız.

 


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