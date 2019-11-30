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Lider Sivasspor doludizgin
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Lider Sivasspor doludizgin

Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 devirerek liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 devirerek liderliğini sürdürdü.

Lider Sivasspor, ligin 13. haftasında evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Sivasspor'a 3 puanı getiren golleri 10. dakikada Hakan Arslan ve 17. dakikada Yatabare kaydetti. Bu sonuçla puanını 27'ye çıkaran Rıza Çalımbay'ın takımı haftayı lider kapatmayı garantiledi. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı.

Kasımpaşa'da sarı kart gören Aytaç Kara ve Fernandes, önümüzdeki hafta oynanacak olan Beşiktaş mücadelesinde forma giyemeyecek. Sivasspor haftaya Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise Beşiktaş'ı konuk edecek.


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