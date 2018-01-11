Leyleği havada gördüler; Erdoğan’dan Muhtarlara dünya turu sözü

Beştepe'de yeni yılın ilk muhtarlar toplantısını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarla dünya seyahati sözü verdi.

2018'DE MUHTARLARA MÜJDELİ HABERLER

Beştepe'teki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya gelen muhtarlara seslenen Erdoğan, 2018 yılı içinde muhtarlar için çok önemli gelişmeler yaşanacağının altını çizdi.

MUHTARLIK BİNALARI YAPTIRILACAK

Dün gerçekleşen Valiler ve Kaymakamlar toplantısında, muhtarlara yeni muhtarlık binası yapılması konusunda talimat verdiğini açıklayan Erdoğan, "Muhtarlar bizim için çok önemli bu yüzden muhtarlık binası olmayan yerlere hazine arazileri üzerinde giderleri tamamen İçişleri Bakanlığı tarafından karşılanacak hizmet binaları yapılacağını" ifade eden Erdoğan, "bu binalarda yer alacak olan bilgisayar sistemleri'nin de devletin çeşitli birimleri ile işbirliği yapacağını" kaydetti.

SİLAH SATIN ALMA HARÇLARI KALDIRILDI

Muhtarlara bu sene içinde silah alımında öngörülen katma değer vergisi ve diğer harçların kaldırıldığını bununda yaklaşık 5 bin liraya yakın muhtarlara destek olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarların ülke sınırları dışına çıkması ve dünyayı gezmeleri gerektiğinin altını çizdi.

İSPANYA'YI ENDÜLÜS'Ü GEZİN GÖRÜN

Bu amaçla İslam medeniyetinin yükseldiği İspanya'nın Endülüs şehrine muhtarları göndermek istediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “ Muhtarlarımızın dünyayı görmeleri gerekiyor. Mahallelerinde yaşayan insanlara daha iyi hizmet vermeleri için dünya'daki toplumsal örnekleri görmeleri gerekiyor.

KUDÜS İÇİNDE PAKET PROGRAM HAZIRLANACAK

İslam medeniyetlerini de görmeleri şart. Ben İspanya'yı ve Endülüs medeniyetinin görülmesini özellikle arzu ediyorum. Bu konuda İçişleri Bakanımız'dan gayret sarfetmesini bekliyorum.

HİZMET KALİTESİ YÜKSELECEK

Ardından Kudüs'ü de görmelerini istiyorum. Bu konuda bir paket seyahat programı çıkartılabilir. Bu hususda çalışılabilir. Böylelikle muhtarlarımızın görgü ve bilgileri artar. Hizmet kalitesi yükselir”.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, salonu dolduran muhtarlar tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.