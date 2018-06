Leo DiCaprio ve Brad Pitt, Tarantino filminde buluştu!

2019 yılında vizyona girecek olan Quentin Tarantino'nun filmi Once Upon a Time in Hollywood için setten ilk fotoğraf geldi.

Tam bir yıldız şöleni olacak olan filmde: Leo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Dakota Fanning, Al Pacino, Kurt Russell ve daha fazlası bulunacak.

Filmin hikayesi ise, bir televizyon aktörü (DiCaprio) ve onun dublörünün (Pitt), 1969'daki Charles Manson cinayetleri döneminde, Hollywood'daki maceralarını konu alıyor.

Once Upon a Time in Hollywood, 2019 Ağustos ayında beyaz perdede olacak.