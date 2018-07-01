Left 4 Dead yapımcıları yeni bir serinin üzerinde çalışıyor

Web sitesinde verilen iş ilana göre dünyaca tanınan serinin yeni oyunu multiplayer firs-person shooter olacak. Çünkü aranılan özelliklerde "modern first-person shooter motorları ile çalışmış" ve "rekabetçi first-person shooter oyunlarında çalışmış" olması ve istenilen "rekabetçi ve dengeli multiplayer harita düzenleri" yaratması deniliyor.

Bir çevre sanatçısı iş ilanı da first-person shooter ve AAA first-person aksiyon oyununu işaret ediyor. Stüdyonun daha önceki oyunlarını göz önünde bulundurduğumuzda multiplayer shooter türünde yeni bir oyun pek sürpriz olmazdı.



2016'da, Turtle Rock Studios oynaması ücretsiz oyunların yayıncılığını üstlenen Perfect World Entertainment ortaklığıyla co-op, FPS ve karanlık fantezi unsurlarının birleşiminden oluşacak bir oyun geliştirdiğini açıklamıştı. Ancak stüdyonun kurucu ortağı bu haberin aksine, yeni bir evrende geçecek yeni bir marka yaratıyoruz, demişti.



Stüdyonun Şubat 2015'te çıkardığı 4v1 multiplayer shooter oyunu Evolve başarılı olamadı ve hatta geçen ay yapılan duyuru ile 3 Eylül tarihinde Evolve'un dedicated sunucularının ve oyunun oynaması ücretsiz sürümü Evolve Stage 2'nin kapatılacağı açıklandı.