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Lecce Burak Yılmaz'da ısrarlı
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Lecce Burak Yılmaz'da ısrarlı

Lecce, sezon başında alamadığı Burak Yılmaz için devre arasını bekliyor.

Lecce, sezon başında alamadığı Burak Yılmaz için devre arasını bekliyor.

Yaz ayı transfer döneminde tam 3 defa Beşiktaş'ın kapısını çalmasına karşın dönemin başkanı Fikret Orman tarafından bırakılmayan Burak Yılmaz, Lecce'yi pişman etti.

Hem milli takımda hem de Süper Lig'de oynadığı futbolla parmak ısırtan tecrübeli golcü Konyaspor karşısında yine klasını konuştururken, milli futbolcunun bazı sakatlık problemleri yaşamasına rağmen 7 maçta 3 gol 1 asistlik performansı İtalyanlara derin bir iç çektirdi. Serie A'da 10 puanla 17.sırada bulunan Lecce'de Lapadula haricinde Babacar, La Mantia ve Farias'ın sadece 1'er gol atması Sportif Direktör Meluso'ya Burak Yılmaz pişmanlığı yaşatırken, Serie A ekibinin Ocak ayında bir kez daha girişimlerde bulunacağı öğrenildi.

Fabio Liverani'nin vazgeçmediği Burak Yılmaz'ın kendisine gelen tekliflere kapısını kapattığı bildirilirken, son sözün Beşiktaş yönetimi tarafından söyleneceği ifade edildi.


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