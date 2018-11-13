Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Lastik-İş Sendikası Başkanı Karacan'a silahlı saldırı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Lastik-İş Sendikası Başkanı Karacan'a silahlı saldırı

Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde tartıştığı bir işçinin silahından çıkan kurşunda hayatını kaybetti. Saldırı sonrası kaçan kişi yakalandı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde işçilerle birlikte olan Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Arifiye'deki lastik fabrikasında işçilerle bir araya gelen Karacan, burada tartıştığı bir işçinin tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abdullah Karacan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı saldırıda 2 kişi de yaralan saldırgan, kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre Arifiye'ye gelen Sendika Başkanı Abdullah Karacan, buradaki lastik fabrikasında çalışan işçilerle bir araya geldi sorunlarını dinledi. Başkan Karacan'ın yanına gelen işçilerden Sedat U. (33) çalıştığı kısım değiştirildiği için Karacan'a tepki gösterdi. İkili arasında tartışma çıkması üzerine Sedat U. Başkan Karacan'ın belindeki silahı çekerek ateş etmeye başladı. Sedat U.'nun ateşlediği kendi silahından çıkan kurşunlarla vurulan Abdullah Karacan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu sırada Sedat U., olay yerinden koşarak kaçtı.

fb2b3077f72dea9a846c2f7fae4c527a

SALDIRGAN YAKALANDI, YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine gelen 112 Acil ekipleri, Abdullah Karacan ve Osman Bayraktar ağır, Mustafa Sipahi ise hafif yaralandığını tespit etti. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdullah Karacan, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan Osman Bayraktar ve Mustafa Sipahi'nin tedavisi ise sürüyor.

Saldırgan Sedat U. ise bindiği taksi ile kaçmak isterken, polis ekipleri tarafından yolu kesilip aracın durdurulması sonucu yakalandı. Sedat U. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kılıçdaroğlu: Tarihine, şehitlere ve gazilere ihanet ediyorsun
Lastik-İş Sendikası Başkanı Karacan'a silahlı saldırı
Aykut Kocaman'ın yeni adresi belli oluyor
Diyanet Başkanı Erbaş'tan Fesli Kadir tepkilerine yanıt
Ali Koç takımı Koeman'a emanet edebilir
Çorum'da eşi görülmemiş vicdansızlık, gözünü bile kırpmadı
Lise öğrencisi evinde intihar etti Mavi Balina şüphesi
Otobüste hemşireye saldıran Abdullah Çakıroğlu'nun cezası indirildi
Kadir Mısıroğlu (Fesli Kadir) kimdir kaç yaşında Atatürk hakkında ne dedi?
-
Çok Okunanlar
Komünist gazosu 'Gaz Voda' Türkiye pazarına girdi
Komünist gazosu 'Gaz Voda' Türkiye pazarına girdi
Korkutan gelişme! Maliyet artınca santralde üretim durdu
Korkutan gelişme! Maliyet artınca santralde üretim durdu
Müslüm gişede rekora gidiyor
Müslüm gişede rekora gidiyor
Ahmet Kural'ın Annesinden Sıla'ya İmalı Gönderme
Ahmet Kural'ın Annesinden Sıla'ya İmalı Gönderme
Bedelli askerlik ödemesi en son ne zaman? Bedelli başvuru süresi uzatıldı mı?
Bedelli askerlik ödemesi en son ne zaman? Bedelli başvuru süresi uzatıldı mı?
İşgal ettikleri adalarımıza, Fener Patrikhanesi papaz yolluyor!
İşgal ettikleri adalarımıza, Fener Patrikhanesi papaz yolluyor!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Son Haberler
Kılıçdaroğlu: Tarihine, şehitlere ve gazilere ihanet ediyorsun
Kılıçdaroğlu: Tarihine, şehitlere ve gazilere ihanet ediyorsun
Lastik-İş Sendikası Başkanı Karacan'a silahlı saldırı
Lastik-İş Sendikası Başkanı Karacan'a silahlı saldırı
Aykut Kocaman'ın yeni adresi belli oluyor
Aykut Kocaman'ın yeni adresi belli oluyor
Diyanet Başkanı Erbaş'tan Fesli Kadir tepkilerine yanıt
Diyanet Başkanı Erbaş'tan Fesli Kadir tepkilerine yanıt
Ali Koç takımı Koeman'a emanet edebilir
Ali Koç takımı Koeman'a emanet edebilir
Çorum'da eşi görülmemiş vicdansızlık, gözünü bile kırpmadı
Çorum'da eşi görülmemiş vicdansızlık, gözünü bile kırpmadı
Lise öğrencisi evinde intihar etti Mavi Balina şüphesi
Lise öğrencisi evinde intihar etti Mavi Balina şüphesi
Otobüste hemşireye saldıran Abdullah Çakıroğlu'nun cezası indirildi
Otobüste hemşireye saldıran Abdullah Çakıroğlu'nun cezası indirildi
Kadir Mısıroğlu (Fesli Kadir) kimdir kaç yaşında Atatürk hakkında ne dedi?
Kadir Mısıroğlu (Fesli Kadir) kimdir kaç yaşında Atatürk hakkında ne dedi?
Devlet Bahçeli'den 'Fesli Kadir' tepkisi: Bula bula 10 Kasım'ı mı buldun?
Devlet Bahçeli'den 'Fesli Kadir' tepkisi: Bula bula 10 Kasım'ı mı buldun?
Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Erbaş'ı görevden alın
Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Erbaş'ı görevden alın
Meteoroloji uyardı: Hafta sonu kar yağışı geliyor
Meteoroloji uyardı: Hafta sonu kar yağışı geliyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık Asayiş Turizm Astroloji