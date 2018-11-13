Lastik-İş Sendikası Başkanı Karacan'a silahlı saldırı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde işçilerle birlikte olan Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Arifiye'deki lastik fabrikasında işçilerle bir araya gelen Karacan, burada tartıştığı bir işçinin tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abdullah Karacan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı saldırıda 2 kişi de yaralan saldırgan, kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre Arifiye'ye gelen Sendika Başkanı Abdullah Karacan, buradaki lastik fabrikasında çalışan işçilerle bir araya geldi sorunlarını dinledi. Başkan Karacan'ın yanına gelen işçilerden Sedat U. (33) çalıştığı kısım değiştirildiği için Karacan'a tepki gösterdi. İkili arasında tartışma çıkması üzerine Sedat U. Başkan Karacan'ın belindeki silahı çekerek ateş etmeye başladı. Sedat U.'nun ateşlediği kendi silahından çıkan kurşunlarla vurulan Abdullah Karacan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu sırada Sedat U., olay yerinden koşarak kaçtı.

SALDIRGAN YAKALANDI, YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine gelen 112 Acil ekipleri, Abdullah Karacan ve Osman Bayraktar ağır, Mustafa Sipahi ise hafif yaralandığını tespit etti. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdullah Karacan, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan Osman Bayraktar ve Mustafa Sipahi'nin tedavisi ise sürüyor.

Saldırgan Sedat U. ise bindiği taksi ile kaçmak isterken, polis ekipleri tarafından yolu kesilip aracın durdurulması sonucu yakalandı. Sedat U. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.